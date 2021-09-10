Строительство «Северного потока - 2» полностью завершено

Трубоукладочные работы при строительстве газопровода «Северный поток - 2» полностью завершены. Об этом сообщил на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер.

«Сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено», - говорится в сообщении компании в Telegram.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что поставки газа по первой нитке трубопровода «Северный поток - 2» планируют начать с 1 октября этого года. Помимо этого, по информации агентства, уже через два месяца газопровод должен начать работать в полном объеме.

«Северный поток - 2» - газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта выступают несколько стран Европы, Украина и США, которые хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.