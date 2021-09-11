В «Нафтогазе» заявили, что США смогут заблокировать «Северный поток-2» путем санкций

В украинской государственной компании «Нафтогаз» уверены, что США могут заблокировать «Северный поток-2». Как сказал глава корпорации Юрий Витренко, для этого Вашингтону необходимо ввести санкции.

По мнению руководителя «Нафтогаза», из-за ограничительных мер европейские компании не будут покупать газ по российскому трубопроводу.

Тем временем США не намерены прекращать усилия по воздействию на «Северный поток-2». Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента Амос Хохштейн на форуме YES Brainstorming.

«Будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС», - добавил он.

В пятницу, 10 сентября, в «Газпроме» заявили, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. По информации СМИ, поставки газа по первой нитке трубопровода планируют начать с 1 октября текущего года.

Напомним, что США активно выступают против «Северного потока-2», поскольку хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. На Украине из-за запуска трубопровода и сокращения объемов транзита газа опасаются роста тарифов для населения.