Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Нафтогазе» заявили, что США смогут заблокировать «Северный поток-2» путем санкций

Иван Линдеманн
12:26 11.09.2021
По мнению руководителя украинской компании, из-за ограничительных мер европейцы не будут покупать газ по российскому трубопроводу.
В «Нафтогазе» заявили, что США смогут заблокировать «Северный поток-2» путем санкций
© Фото: Nord Stream AG, globallookpress
Читайте нас на:

В украинской государственной компании «Нафтогаз» уверены, что США могут заблокировать «Северный поток-2». Как сказал глава корпорации Юрий Витренко, для этого Вашингтону необходимо ввести санкции.

По мнению руководителя «Нафтогаза», из-за ограничительных мер европейские компании не будут покупать газ по российскому трубопроводу.

Тем временем США не намерены прекращать усилия по воздействию на «Северный поток-2». Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента Амос Хохштейн на форуме YES Brainstorming.

«Будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС», - добавил он.

В пятницу, 10 сентября, в «Газпроме» заявили, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. По информации СМИ, поставки газа по первой нитке трубопровода планируют начать с 1 октября текущего года.

Напомним, что США активно выступают против «Северного потока-2», поскольку хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. На Украине из-за запуска трубопровода и сокращения объемов транзита газа опасаются роста тарифов для населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:50 В стране и мире
Видео
«Не хочу, чтобы нас убивали за наши деньги»: семья отравившихся на Совхозной улице детей высказалась о произошедшем
10:41 В стране и мире
В Белгородской области ищут двоих пропавших мальчиков
09:38 В стране и мире
Видео
Названа причина взрыва газа под Ельцом
08:47 Армия
Видео
Выстрел из глубины: кадры торпедных стрельб подлодки «Дмитров» на учениях «Запад-2021»
22:14 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС по всей России провели акцию в память о Евгении Зиничеве
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.