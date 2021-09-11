Опубликовано видео с места взрыва газа в Ельце

Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в Ельце Липецкой области. Напомним, трагедия произошла сегодня, 11 сентября, в 00:52 по московскому времени. В результате ЧП часть стены дома рухнула.

На опубликованных МЧС кадрах видно, как среди обломков ходят спасатели и местные жители, помогающие разбирать завалы. Один подъезд дома оказался полностью разрушен, жильцов из уцелевшей половины двухэтажки оперативно эвакуировали.

Позже стало известно об обнаружении тел двух погибших - женщины и ребенка. Семь человек пострадали, пятеро госпитализированы в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести. Работы на месте происшествия продолжаются.