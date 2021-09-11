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Опубликовано видео с места взрыва газа в Ельце

Ян Брацкий
05:26 11.09.2021
По данным на этот час, в результате ЧП два человека погибли, семеро получили ранения.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в Ельце Липецкой области. Напомним, трагедия произошла сегодня, 11 сентября, в 00:52 по московскому времени. В результате ЧП часть стены дома рухнула.

На опубликованных МЧС кадрах видно, как среди обломков ходят спасатели и местные жители, помогающие разбирать завалы. Один подъезд дома оказался полностью разрушен, жильцов из уцелевшей половины двухэтажки оперативно эвакуировали.

Позже стало известно об обнаружении тел двух погибших - женщины и ребенка. Семь человек пострадали, пятеро госпитализированы в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести. Работы на месте происшествия продолжаются.

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