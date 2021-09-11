Прокуратура взяла на контроль ход расследования по факту взрыва под Ельцом

Прокуратурой Липецкой области организована проверка по факту взрыва, произошедшего в многоквартирном доме в поселке Солидарность Елецкого района. Об этом «Звезде» рассказал прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Шивалов.

«Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - добавил он.

Кроме того, территориальным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уточняется, что ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Взрыв произошел в ночь на субботу, 11 сентября, в двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность. В результате оказался разрушен один из двух подъездов дома. В результате погибли два человека — 50-летняя женщина и 11-летняя девочка.

По данным СМИ, число пострадавших при взрыве увеличилось до восьми человек, пятеро из них госпитализированы. Еще одного человека ищут по завалами.