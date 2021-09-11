Разрушенный подъезд и работа спасателей: опубликованы новые кадры с места взрыва газа в Ельце

Опубликованы новые кадры с места взрыва газа в жилом доме в городе Елец Липецкой области. На записи видно, что двухэтажное строение сильно пострадало: один из его подъездов полностью уничтожен, в сохранившейся части выбиты стекла. На месте ЧП работает группа спасателей, рядом стоят местные жители.

Первое сообщение о взрыве в Липецкой области поступило в МЧС в 0.52 мск. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли два человека - женщина и ребенок, семь человек пострадали, пять из них были доставлены в больницы.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в пострадавшем доме - 16 квартир, в которых проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.