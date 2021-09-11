Женщину и ребенка госпитализировали из дома на Совхозной улице

Машина реанимации прибыла к дому на Совхозной улице в Москве, где зафиксировано массовое отравление. Медики госпитализировали женщину и ее ребенка.

Напомним, накануне в Москве в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи. Мать подростка находится в больнице. В этот же день стало известно о госпитализации еще одной жительницы этого дома.

Несколькими часами ранее стало известно, что группа врачей проводят поквартирный обход в доме на Совхозной улице.

Врачи уточняют, прежде всего, состояние здоровья детей, которые проживают в квартирах. Медики берут у жильцов ПЦР-тесты и выясняют, не было ли рвоты, тошноты в последнее время.