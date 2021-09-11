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Врачи начали обход дома на Совхозной улице

Кира Карон
13:00 11.09.2021
Точная причина нахождения врачей неизвестна, однако накануне отсюда были госпитализированы сразу несколько человек с признаками возможного отравления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве группа врачей проводят поквартирный обход в доме на Совхозной улице, где накануне семья отравилась арбузом.

Врачи уточняют, прежде всего, состояние здоровья детей, которые проживают в квартирах. Об этом сообщает корреспондент «Звезды», находящаяся на месте.

Напомним, что Москве в результате отравления ранее умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи, а мать подростка находится в больнице. Позже стало известно о госпитализации еще одной жительницы этого дома.

Сегодня из дома были госпитализированы еще три человека, точная причина госпитализации неизвестна.

Ранее мама двух госпитализированных девочек Азиза Гулова и дядя Афзал Рахимов рассказали подробности об их состоянии. На данный момент дети находятся в реанимации.

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