Озвучен диагноз одного из детей, госпитализированного из дома на Совхозной улице

Одному из мальчиков с симптомами отравления, госпитализированному из дома, где двое человек умерли после употребления в пищу арбуза, поставили диагноз COVID-19. Об этом «Звезде» рассказала мама ребенка Юлия Самгина, которая сейчас находится вместе с ним в больнице.

По словам женщины, поводом для звонка в скорую помощь стала рвота у ее сына.

«Они приехали, сказали, что в нашем подъезде такой же случай был, вчера скорая приезжала, нас забрали в больницу с подозрением на отравление... Кишечная инфекция сказали, а по факту у нас ковид... Когда мы поступили, взяли тест, и вот с утра пришли (медработники. — Прим.ред.), сказали, что тест положительный», — пояснила она.

Собеседница телеканала отметила, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо, рвота у него прошла и других симптомов заболевания нет.

«Ребенок у меня накануне никаких арбузов не ел, ни в этот день, ни до этого дня. Это совпадение, с соседями», — заключила Самгина.

Ранее в Москве скончались 61-летняя бабушка и 15-летняя девочка, которые, по предварительной информации, отравились купленным в супермаркете арбузом. Мама подростка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Позже из того же дома в больницу забрали еще одну женщину, молодого человека и четверых детей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В связи с инцидентом также ведет проверку Люблинская межрайонная прокуратура. Медработники в массовом порядке берут у жителей ПЦР-тесты.

Ранее мама двух госпитализированных девочек, которые тоже ели арбуз, но из другого магазина, рассказала подробности об их состоянии.