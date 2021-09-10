СМИ назвали причину смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички

Причиной смерти 15-летней москвички, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность. Об этом пишет «КП», ссылаясь на источник в следственных органах.

Данный недуг представляет из себя тяжелое патологическое состояние, характеризующееся отсутствием функционирования двух и более систем организма. При этом в материале не уточняется, что вызвало такие последствия для здоровья несовершеннолетней.

По данным журналистов, первая бригада скорой помощи рано утром в четверг, 9 сентября, прибыла к бабушке ребенка. Врачи осмотрели женщину и предложили ей госпитализацию, однако она отказалась. Через три часа семья вновь позвонила в скорую, которую на этот раз уже вызывали для 15-летней девочки и ее матери. В тот момент их состояние не требовало госпитализации, но спустя какое-то время женщину пришлось забрать в медучреждение в связи с тем, что ей стало хуже.

Вечером того же дня врачи вновь приехали к бабушке и подростку, состояние которых также ухудшилось. Пожилая женщина и ребенок позже умерли, здоровье матери подростка удалось стабилизировать.