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Путин назвал достойным выступление россиян на ОИ, несмотря на политизированные решения в адрес сборной

Иван Линдеманн
12:36 11.09.2021
На Играх в Токио Россия заняла пятое место в общем медальном зачете. Спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Выступая перед олимпийцами, президент отметил, что они достойно сражались за спортивную честь страны.

«Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали все, прошли все эти испытания, сражались за спортивную честь России. И, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам и всем нам радость побед», - отметил глава государства. 

На Играх в Токио Россия заняла пятое место в общем медальном зачете. Спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Накануне Путин призвал добиваться справедливого судейства в спортивной сфере. По его словам, олимпийские состязания - это «не какие-то военные учения». 

Напомним, на Играх российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья. На первое место вышла израильтянка Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту. Данное решение судей вызвало общественный резонанс.

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