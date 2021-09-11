Спорт Путин назвал достойным выступление россиян на ОИ, несмотря на политизированные решения в адрес сборной Иван Линдеманн На Играх в Токио Россия заняла пятое место в общем медальном зачете. Спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Выступая перед олимпийцами, президент отметил, что они достойно сражались за спортивную честь страны. «Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали все, прошли все эти испытания, сражались за спортивную честь России. И, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам и всем нам радость побед», - отметил глава государства. На Играх в Токио Россия заняла пятое место в общем медальном зачете. Спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Накануне Путин призвал добиваться справедливого судейства в спортивной сфере. По его словам, олимпийские состязания - это «не какие-то военные учения». Напомним, на Играх российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья. На первое место вышла израильтянка Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту. Данное решение судей вызвало общественный резонанс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика