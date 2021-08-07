«Судьи пошли на поводу у русофобии»: Журова прокомментировала судейство выступления Авериной на Олимпиаде

Тот факт, что гимнастка Дина Аверина не получила золотую медаль на Олимпиаде может означать, что у руководства мог быть план не пропускать российскую сборную в тройку лидеров. Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта Светлана Журова.

«Думаю наши протесты уже отвергнуты, но болельщики плакали вместе с нашей девочкой. По мнению судей, нельзя было давать России медали в художественной гимнастике, потому что были перспективы, что россияне попадут в тройку и обойду хозяев олимпиады - японцев», - рассказала Журова.

По ее словам, подобное произошло и на зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году. Тогда фигуристке Ирине Слуцкой не дали медаль, потому что «Россия уже получила три медали».

«В такие моменты всегда очень обидно - лишают медали не потому что человек не выступил хорошо, а потому что России больше не надо давать медали. Обидно, когда судьи идут на поводу своих русофобских настроений или угоде чему-то», - заключила депутат.

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио. При этом израильтянка Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту, вышла на первое место.