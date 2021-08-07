Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Судьи пошли на поводу у русофобии»: Журова прокомментировала судейство выступления Авериной на Олимпиаде

Алексей Курильченко
17:25 07.08.2021
Светлана Журова заявила, что решение не давать гимнастке Авериной золотую медаль было принято исходя из планов руководства не пускать Россию в тройку лидеров.
«Судьи пошли на поводу у русофобии»: Журова прокомментировала судейство выступления Авериной на Олимпиаде
© Фото: Lan Hongguang, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Тот факт, что гимнастка Дина Аверина не получила золотую медаль на Олимпиаде может означать, что у руководства мог быть план не пропускать российскую сборную в тройку лидеров. Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта Светлана Журова.

«Думаю наши протесты уже отвергнуты, но болельщики плакали вместе с нашей девочкой. По мнению судей, нельзя было давать России медали в художественной гимнастике, потому что были перспективы, что россияне попадут в тройку и обойду хозяев олимпиады - японцев», - рассказала Журова.

По ее словам, подобное произошло и на зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году. Тогда фигуристке Ирине Слуцкой не дали медаль, потому что «Россия уже получила три медали».

«В такие моменты всегда очень обидно - лишают медали не потому что человек не выступил хорошо, а потому что России больше не надо давать медали. Обидно, когда судьи идут на поводу своих русофобских настроений или угоде чему-то», - заключила депутат.

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио. При этом израильтянка Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту, вышла на первое место.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:36 Спорт
Борец Садулаев понесет флаг российской сборной на закрытии Олимпиады
06:00 Армия
Видео
Военнослужащий российской группы войск в Приднестровье ценой своей жизни спас тонущего в Днестре ребенка
12:35 Спорт
Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр
12:29 В стране и мире
Видео
В Новом Уренгое произошел хлопок газа в квартире
12:55 Армия
Видео
Найти и уничтожить: тактические группы Индии и РФ «ликвидировали» базу боевиков на учениях «Индра-2021»
Популярное
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.