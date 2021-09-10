Путин раскритиковал судейство на Олимпийских играх в Токио

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта призвал добиваться справедливого судейства в спортивной сфере.

«Это касается не только художественной гимнастики, надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях», - уточнил Путин.

По его словам, спортивные состязания - это «не какие-то военные учения». Так Путин ответил на вопрос главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая высказалась по поводу несправедливого судейства в художественной гимнастике на ОИ в Токио.

В августе российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио.

При этом израильтянка Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту, вышла на первое место. Данное решение судей вызвало общественный резонанс.

По словам Ирины Винер-Усмановой, судейский произвол в художественной гимнастике начался с момента, когда у российских спортсменов отняли право выступать с гимном и флагом РФ на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены с декабря 2020 года в течение двух лет на чемпионатах мира и Олимпиадах должны выступать без национального флага и гимна.