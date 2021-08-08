«Судейство вызывает вопросы»: Немов подбодрил Аверину после несправедливого решения судей на ОИ

Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов высказался в беседе со «Звездой» по поводу выступления гимнастки Дины Авериной и несправедливом судействе ее выступления. По мнению спортсмена, главное, что девушке удалось успешно выполнить свою программу.

«Очень много вопросов взывает судейство. Что касается девочек - их задача заключалась в том, чтобы выполнить свои упражнения от начала и до конца. То что они и сделали. Да, были может быть какие-то шероховатости, но по сравнению с соперницами это было не так выражено, как, например, когда с падениями или потерей снаряда выигрывают - это конечно прецедент», - заявил спортсмен.

Спортсмен отметил, что Олимпиада всегда была местом, где спортсмены со всего мира определяли, кто из них сильнее. Это же касается и художественной гимнастики. По мнению Немова, вся мировая система подготовки гимнастов основана на российской, которая признана лучшей. Но этот факт не означает, что гимнасты из России должны автоматически забирать все золотые медали - их необходимо заслужить. Также спортсмен сказал, что уже пообщался с Авериной.

«Я с Диной разговаривал - конечно человек расстроен. Я просто пожелал ей держаться. Она большой молодец, что достойно сделала свою программу - это самое главное. Я желаю ей все это выдержать, вытерпеть и приехать домой. А дома и родные стены помогают. Думаю мы ей здесь встретим как всегда радостно и обнимем», - сказал гимнаст.

Ранее ОКР сформировал и направил руководству Международной федерации гимнастики запрос из-за судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянка Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх. В это же время израильская спортсмена получила золото, несмотря на то, что уронила снаряд во время выступления.