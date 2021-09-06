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Лавров рассказал об одержимости США остановкой «Северного потока - 2»

Иван Линдеманн
12:46 06.09.2021
Глава МИД РФ подчеркнул, что Вашингтон не изменил своей позиции по проекту, хотя и понимает, что остановить его уже невозможно.
Лавров рассказал об одержимости США остановкой «Северного потока - 2»
© Фото: Nord Steram, Globallookpress
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Соединенные Штаты одержимы нереализуемой задачей по остановке газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Вашингтон не изменил своей позиции по проекту, хотя и понимает, что остановить его уже невозможно.

«Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным», - добавил министр во время посещения пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

Сегодня бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV рассказал, что строительство газопровода «Северный поток - 2» завершится уже на этой неделе. Первые поставки газа, по словам Райнера Зеле, начнутся в текущем году. 

«Северный поток - 2» - почти достроенный трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против него выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ. Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты, когда проект был завершен более чем на 95%, объявили о санкциях.

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