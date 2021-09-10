В Петербурге похоронили Евгения Зиничева

В Санкт-Петербурге похоронили трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева. Похороны прошли на Северном кладбище.

На территории кладбища за несколько часов до начала траурной церемонии начали дежурить наряды полиции. Въезд на кладбище у центрального входа был взят под охрану экипажа ГИБДД.

Напомним, Зиничев погиб в среду, 8 сентября, под Норильском при попытке спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, упавшего с обрыва в озеро.

Церемония прощания с Зиничевым состоялась в пятницу, 10 сентября. Почтить его память пришли в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу.