Армия Сергей Шойгу простился с главой МЧС России Евгением Зиничевым Андрей Аркадьев Глава российского военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким погибшего. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба российского военного ведомства в пятницу. Церемония прощания проходит в Национальном кризисном центре МЧС России. В ней приняли участие члены Коллегии Минобороны. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии прощания. Похороны пройдут сегодня на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика