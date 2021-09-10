Сергей Шойгу простился с главой МЧС России Евгением Зиничевым
Глава российского военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким погибшего.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба российского военного ведомства в пятницу.
Церемония прощания проходит в Национальном кризисном центре МЧС России. В ней приняли участие члены Коллегии Минобороны.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии прощания.
Похороны пройдут сегодня на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду.