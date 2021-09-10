Сотни боевых машин, корабли и авиация: как проходит активная фаза учений «Запад-2021»

На 14 полигонах России и Белоруссии началась первая фаза главных маневров года - стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021». В них принимают участие сотни боевых машин и авиация, корабли и больше 200 тысяч военнослужащих.

На аэродроме Барановичи в Брестской области на совместное с белорусскими летчиками боевое дежурство заступили экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России. Для защиты границ Союзного государства сформирован учебно-боевой центр подготовки летчиков двух стран.

Покинули пункты постоянной дислокации подразделения ПВО Западного военного округа. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и радиолокационных станций различного диапазона действия совершили марши в назначенные командованием новые позиционные районы и заступили на боевое дежурство для отражения возможного воздушного нападения.

В самом западном регионе страны, в Калининградской области, морские полигоны боевой подготовки в южной части Балтийского моря уже заняли 15 боевых кораблей, а также суда обеспечения. По тревоге подняты авиация, морская пехота и подразделения армейского корпуса береговых войск.

На полигоне Мулино представители контингентов семи иностранных государств пристреливают военную технику. На позициях модернизированные Т-72Б3. Пристреливают иностранные экипажи в том числе и боевые машины пехоты, которые будут задействовать в маневрах. Дистанция до пристрелочной мишени - 100 метров. Огонь ведется из 30-миллиметровых пушек.

В танковых маневрах участвуют экипажи Монголии, Шри-Ланки, Киргизии, Пакистана, а из Индии прибыла «огненная кавалерия». Накануне экипажи уже отработали вождение, совершили многокилометровые марш-броски по пересеченной местности. Элементы боевого слаживания танкисты продемонстрируют уже во время активной фазы учений.