Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Сотни боевых машин, корабли и авиация: как проходит активная фаза учений «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
15:16 10.09.2021
От акватории Балтики до войсковых полигонов под Воронежем и военных аэродромов в Белоруссии на территории более 2 000 километров разворачивается первая фаза главных учений года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На 14 полигонах России и Белоруссии началась первая фаза главных маневров года - стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021». В них принимают участие сотни боевых машин и авиация, корабли и больше 200 тысяч военнослужащих.

На аэродроме Барановичи в Брестской области на совместное с белорусскими летчиками боевое дежурство заступили экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России. Для защиты границ Союзного государства сформирован учебно-боевой центр подготовки летчиков двух стран.

Покинули пункты постоянной дислокации подразделения ПВО Западного военного округа. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и радиолокационных станций различного диапазона действия совершили марши в назначенные командованием новые позиционные районы и заступили на боевое дежурство для отражения возможного воздушного нападения.

В самом западном регионе страны, в Калининградской области, морские полигоны боевой подготовки в южной части Балтийского моря уже заняли 15 боевых кораблей, а также суда обеспечения. По тревоге подняты авиация, морская пехота и подразделения армейского корпуса береговых войск.

На полигоне Мулино представители контингентов семи иностранных государств пристреливают военную технику. На позициях модернизированные Т-72Б3. Пристреливают иностранные экипажи в том числе и боевые машины пехоты, которые будут задействовать в маневрах. Дистанция до пристрелочной мишени - 100 метров. Огонь ведется из 30-миллиметровых пушек.

В танковых маневрах участвуют экипажи Монголии, Шри-Ланки, Киргизии, Пакистана, а из Индии прибыла «огненная кавалерия». Накануне экипажи уже отработали вождение, совершили многокилометровые марш-броски по пересеченной местности. Элементы боевого слаживания танкисты продемонстрируют уже во время активной фазы учений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:22 В стране и мире
Видео
Кортеж с телом погибшего главы МЧС Зиничева прибыл на кладбище в Петербурге
13:39 В стране и мире
РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства
12:44 В стране и мире
В Кремле ответили на слова Зеленского о возможной войне с Россией
10:06 В стране и мире
Строительство «Северного потока - 2» полностью завершено
09:05 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.