«Панцири-С» и С-400 ЗВО заступили на боевую вахту в рамках ССУ «Запад-2021»

Подразделения ПВО Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках учений «Запад-2021». На боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе.

Предварительно боевые расчеты и подразделения совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы. Во время маршей личный состав отработал задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также обнаружение воздушных целей расчетами комплексов «Панцирь-С».

Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.