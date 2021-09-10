Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач в рамках ССУ «Запад-2021»

Пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования, и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач в рамках совместных стратегических учений (ССУ) «Запад-2021».

В соответствии с планом, боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

В море действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года. В них принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.