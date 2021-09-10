Боевые летчики России и Белоруссии заступили на дежурство в рамках ССУ «Запад-2021»

В рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС России и войск ВВС и ПВО Республики Беларусь на аэродроме Барановичи в Брестской области экипажи российских истребителей Су-30СМ заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Летный состав готов к выполнению всего спектра задач по предназначению, включая перехват воздушных целей и принуждение самолетов-нарушителей границы к посадке.

Инженерно-техническим составом выполнены все мероприятия комплексной подготовки авиационной техники к несению боевого дежурства. Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

Всего в ССУ «Запад-2021» принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.