Путин поздравил спортсменов РФ с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин написал телеграмму с поздравлениями российский синхронисткам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех. Завоеванное вами олимпийское "золото" – большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта», - написал президент.

Также глава государства написал телеграмму борцу Абдулрашиду Садулаеву, вышедшему победителем из поединка с американским спортсменом Кайлом Снайдером. Согласно тексту поздравления, спортсмен из Дагестана доказал состоятельность российской школы борьбы.

«Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире», - говорится в тексте.

Также золотую медаль завоевала российская спортсменка Мария Ласицкене. В соревнованиях по прыжкам в высоту она достигла результата 2,04 метра.