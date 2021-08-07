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Ласицкене принесла России золото Олимпиады в прыжках в высоту

Алексей Курильченко
16:02 07.08.2021
Мария Ласицкене победила в соревнования по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене принесла России золото Олимпиады в прыжках в высоту
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Она достигла результата 2,04 метра.

Серебро завоевала спортсменка из Австралии Никола Макдермотт (2,02). Третье место заняла украинская прыгунья Ярослава Могучих (2,00).

Ранее российский борец Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в финале турнира по вольной борьбе весовой категории до 97 килограммов. В матче он сразился с американцем Кайлом Снайдером.

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