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Российские синхронистки завоевали золото в командных соревнованиях Олимпиады

Алексей Курильченко
14:37 07.08.2021
Команда российских синхронисток завоевала золотые медали на Олимпиаде в Токио.
Российские синхронистки завоевали золото в командных соревнованиях Олимпиады
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российская команда по синхронному плаванию завоевала золотые медали на соревнованиях Олимпиады в Токио. За две программы девушки набрали 196, 0979 балла.

Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером олимпийского турнира по художественной гимнастике в личном многоборье. Первое место и медаль высшей пробы на этот раз ушли в команду гимнасток из Израиля.

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