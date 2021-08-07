Российские синхронистки завоевали золото в командных соревнованиях Олимпиады
Команда российских синхронисток завоевала золотые медали на Олимпиаде в Токио.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российская команда по синхронному плаванию завоевала золотые медали на соревнованиях Олимпиады в Токио. За две программы девушки набрали 196, 0979 балла.
Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.
Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером олимпийского турнира по художественной гимнастике в личном многоборье. Первое место и медаль высшей пробы на этот раз ушли в команду гимнасток из Израиля.