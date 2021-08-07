Спорт Российские синхронистки завоевали золото в командных соревнованиях Олимпиады Алексей Курильченко Команда российских синхронисток завоевала золотые медали на Олимпиаде в Токио. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Российская команда по синхронному плаванию завоевала золотые медали на соревнованиях Олимпиады в Токио. За две программы девушки набрали 196, 0979 балла. Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером олимпийского турнира по художественной гимнастике в личном многоборье. Первое место и медаль высшей пробы на этот раз ушли в команду гимнасток из Израиля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика