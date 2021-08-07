Российский борец Садулаев одолел американца и забрал золото Олимпиады

Российский борец Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в финале турнира по вольной борьбе весовой категории до 97 килограммов. В матче он сразился с американцем Кайлом Снайдером, который до этого был олимпийским чемпионом.

Поединок завершился со счетом 6:3 в пользу россиянина. Это уже вторая золотая медаль Садулаева - в 2016 году на летних играх в Рио он победил турецкого спортсмена Селима Яшара.

Ранее российская команда по синхронному плаванию завоевала золотые медали на соревнованиях Олимпиады в Токио. За две программы девушки набрали 196, 0979 балла.