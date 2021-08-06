Опубликованы кадры камеры подмосковного СИЗО, из которой сбежали пятеро заключенных.

В ролике показано опустевшее помещение с несколькими нарами с оставленными на них матрасами. Обстановка в нем выглядит сумбурной.

Напомним, побег произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, преступники использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом.

Сбежавшие преступники - это Александр Мавриди (срок за громкое убийство «колбасного короля» Владимира Муругова), Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.