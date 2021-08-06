ГСУСК: заключенные в Подмосковье сбежали предположительно с помощью гаечного ключа

По предварительным данным правоохранительных органов, совершившие 6 августа около 4 часов утра побег из спецприемника пятеро преступников, покинули помещение ИВС с применением предметов, запрещенных в обороте. Как сообщает ГСУСК, заключенным, предположительно, удалось открутить замки дверей с помощью гаечного ключа, после чего совершить побег из-под стражи.

Напомним, в числе сбежавших находится Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Муругова, а также в лишении свободы столичного адвоката. Остальные четверо лиц привлечены к уголовной ответственности за совершение кражи.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.