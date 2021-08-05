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Врач перечислила наиболее частые последствия коронавируса

Светлана Иванова
09:56 05.08.2021
При этом время выздоровления зависит от наличия у пациента других заболеваний, а также возраста и формы тяжести инфекции, отметила доктор.
Врач перечислила наиболее частые последствия коронавируса
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress
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Усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния являются наиболее частыми признаками постковидного синдрома. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», - сообщила специалист в комментарии РИА Новости.

Она добавила, что после перенесения коронавирусной инфекции пациенты могут столкнуться с самыми разными комбинациями симптомов, в том числе одышкой, болью в груди и животе, головной болью, суставной и мышечной болью, учащенным сердцебиением, диареей, паническими атаками, головокружениями и т.д.

Плоскирева также указала, что острый период инфекции коронавируса в среднем продолжается на протяжении 18-19 дней, а для восстановления может потребоваться несколько месяцев. При этом время выздоровления зависит от наличия у пациента других заболеваний, а также возраста и формы тяжести инфекции.

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