Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач назвал способ избежать тромбозов после коронавируса

Светлана Иванова
16:28 03.08.2021
Людям после перенесенного COVID-19 следует следить за свертываемостью крови, а также пить много воды.
Врач назвал способ избежать тромбозов после коронавируса
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Пациентам с коронавирусом во избежание тромбозов назначают антикоагулянтную терапию. Тем, кто перенес болезнь в легкой форме, также следует отслеживать показатели свертываемости крови. Об этом рассказал главный врач Городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Как написал специалист в своем Telegram-канале, стоит сделать коагулограмму.

«Чтобы его (тромбоза. - Прим. ред.) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию - препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования», - пояснил Вечорко.

При этом он обратил внимание на меньшую эффективность в этом плане аспирина и ряда других препаратов.

Доктор добавил, что признаки постковидного синдрома могут развиться в течение месяца с момента появления первых признаков заболевания. Предпосылки в анамнезе в виде мерцательной аритмии, варикозной болезни нижних конечностей, тромбофлебитов и других болезней сердечно-сосудистой системы увеличивают риск развития тромбоза.

По словам врача, в течение месяца необходимо тщательно контролировать состояние здоровья, в том числе тем, кто не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму, которая позволяет оценить свертываемость крови.

«При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели», - пояснил Вечорко.

При этом он подчеркнул, что оценить состояние здоровья, формулу крови, а также назначить или скорректировать соответствующую терапию может только врач. Людям, в свою очередь, следует пить много воды, чтобы не допустить сгущения крови, особенно в жаркую погоду.

Вечорко уточнил, что тромбозы являются грозным осложнением после коронавируса и в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:08 Армия
Установлены даты и место проведения форума «Армия-2021» в Поволжье, на Урале и в Сибири
15:13 Спорт
Российский борец Евлоев завоевал золотую медаль на Олимпиаде
14:25 Армия
«Ярсы» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования
13:09 Армия
Видео
Армейские международные игры в этом году пройдут уже в 11 странах
12:17 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за 3,5 года при реконструкции БАМа планируется создать 19 объектов
Популярное
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Врачи назвали шоколад опасным для здоровья
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.