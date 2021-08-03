Врач назвал способ избежать тромбозов после коронавируса

Пациентам с коронавирусом во избежание тромбозов назначают антикоагулянтную терапию. Тем, кто перенес болезнь в легкой форме, также следует отслеживать показатели свертываемости крови. Об этом рассказал главный врач Городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Как написал специалист в своем Telegram-канале, стоит сделать коагулограмму.

«Чтобы его (тромбоза. - Прим. ред.) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию - препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования», - пояснил Вечорко.

При этом он обратил внимание на меньшую эффективность в этом плане аспирина и ряда других препаратов.

Доктор добавил, что признаки постковидного синдрома могут развиться в течение месяца с момента появления первых признаков заболевания. Предпосылки в анамнезе в виде мерцательной аритмии, варикозной болезни нижних конечностей, тромбофлебитов и других болезней сердечно-сосудистой системы увеличивают риск развития тромбоза.

По словам врача, в течение месяца необходимо тщательно контролировать состояние здоровья, в том числе тем, кто не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму, которая позволяет оценить свертываемость крови.

«При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели», - пояснил Вечорко.

При этом он подчеркнул, что оценить состояние здоровья, формулу крови, а также назначить или скорректировать соответствующую терапию может только врач. Людям, в свою очередь, следует пить много воды, чтобы не допустить сгущения крови, особенно в жаркую погоду.

Вечорко уточнил, что тромбозы являются грозным осложнением после коронавируса и в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам.