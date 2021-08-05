Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Роспотребнадзор: зараженные дельта-штаммом COVID-19 болеют тяжелее и дольше

Анна Берестовая
02:57 05.08.2021
Роспотребнадзор предупредил о трудности лечения дельта-штамма коронавируса.
Роспотребнадзор: зараженные дельта-штаммом COVID-19 болеют тяжелее и дольше
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Пациенты с дельта-штаммом коронавирусной инфекции часто нуждаются в более сложном и долгом лечении. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, уточнив, что течение заболевания заметно чаще проходит в тяжелой или среднетяжелой форме.

При данном варианте COVID-19, как отметили в ведомстве, болезнь развивается более стремительно. При этом некоторые симптомы, такие как кашель, потеря вкуса и обоняния и высокая температура, остаются прежними; а некоторые могут добавляться дополнительно.

Так, при дельта-варианте может наблюдаться головная боль, боль в горле, насморк, тошнота и диарея. Также примечательно, что эта мутация коронавируса распространена среди молодых людей.

«Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел"», - цитирует Роспотребнадзор РИА Новости.

Наиболее уязвимой группой населения в ведомстве назвали людей 14-29 лет в связи с наличием у них большого количества контактов и частыми поездками в общественном транспорте. В Роспотребнадзоре добавили, что почти половина зараженных «подхватывают» вирус в кругу друзей или в семье.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:27 В стране и мире
Самолет с десятью пострадавшими в ДТП в Турции прибыл в Самару
02:06 В стране и мире
СМИ: ВВС Израиля атаковали наземные цели на ливанской стороне границы
00:03 В стране и мире
Подавший сигнал тревоги самолет приземлился в аэропорту Казани
23:43 В стране и мире
Отец выбросил малолетнего мальчика из окна пятого этажа в Москве
20:42 Спорт
Видео
«Может, и я буду за "Ростов" играть»: гимнаст Нагорный с юмором прокомментировал смену тренера клуба
Популярное
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.