Роспотребнадзор: зараженные дельта-штаммом COVID-19 болеют тяжелее и дольше

Пациенты с дельта-штаммом коронавирусной инфекции часто нуждаются в более сложном и долгом лечении. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, уточнив, что течение заболевания заметно чаще проходит в тяжелой или среднетяжелой форме.

При данном варианте COVID-19, как отметили в ведомстве, болезнь развивается более стремительно. При этом некоторые симптомы, такие как кашель, потеря вкуса и обоняния и высокая температура, остаются прежними; а некоторые могут добавляться дополнительно.

Так, при дельта-варианте может наблюдаться головная боль, боль в горле, насморк, тошнота и диарея. Также примечательно, что эта мутация коронавируса распространена среди молодых людей.

«Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел"», - цитирует Роспотребнадзор РИА Новости.

Наиболее уязвимой группой населения в ведомстве назвали людей 14-29 лет в связи с наличием у них большого количества контактов и частыми поездками в общественном транспорте. В Роспотребнадзоре добавили, что почти половина зараженных «подхватывают» вирус в кругу друзей или в семье.