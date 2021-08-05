По стопам Королева: как Илон Маск воплощает в жизнь мечты о межпланетных путешествиях

О планах основателя компании SpaceX Илона Маска дотянуться до Марса известно уже давно. И если раньше идеи этого инноватора вызывали усмешку, то исправно летающий пилотируемый Dragon и возвращающиеся ступени Falcon заставляют задуматься.

Илон Маск прививает интерес к делу и лично Маску-младшему - предприниматель, находясь на площадке с сыном X Æ A-12, показал прототип космического корабля. Инноватор продемонстрировал наследнику свое космическое детище - Super Heavy, состоящее из ступени и громадного аппарата, перед которым и ставится задача по покорению Красной планеты.

На инопланетные путешествия Маска вдохновляет советская и российская космическая история. Так, Маск держит на прикроватном столике биографию конструктора Сергея Королева.

При этом основатель SpaceX подчеркнул, что изучал особенности и принципы российских ракетных двигателей, в том числе благодаря этим чертежам и другим материалам создал сотни своих проектов.

Вера Маска в успех своего дела дает свои плоды: 29 мощнейших двигателей SpaceX Raptor установлены на ракете Super Heavy перед ее первым орбитальным запуском. Впереди ракету ждет испытание на герметичность.

О полете на Марс Маск грезит уже несколько лет. По его расчетам, нога человека ступит на поверхность Красной планеты в 2026 году, что положит начало инопланетной жизни и колонизации.

«Почти любой человек если поставит себе такую цель, то сможет накопить достаточно денег для того, чтобы купить билет и переехать на Марс. И на Марсе будет не хватать рабочей силы в течение долгого времени, поэтому работы будет достаточно», - таким видением будущего Красной планеты делился Маск в 2016 году.

И если слова Маска казались мечтами пять лет назад, сегодня они превратились в планы: многоразовая ракета Super Heavy почти готова к запуску. Сначала ей предстоит беспилотный старт: на корабль загрузят тонны груза, и роботы подготовят Красную планету к прилету первых 100 человек. На дорогу до будущего внеземного дома уйдет девять месяцев.

«Я двумя руками голосую за такой проект, за любую такую авантюру. Что пока не по силам, как только мы улетим... на 1-3 км от Земли, мы сразу выйдем из магнитного поля Земли, которое нас защищает от солнечной радиации и галактических излучений, и останемся беззащитными перед этим излучением», - напомнил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин о нерешенных на сегодняшний день проблемах в вопросе космических путешествий.

Марсианских первопроходцев ждут высокие перегрузки: от жесткого излучения до пылевых бурь.

Сверхмощные двигатели Raptor работают на жидком метане. Бесцветный газ, в соответствии с задумками Маска, является путем к экономичным межгалактическим путешествиям, потому что добывать метан планируют прямо из атмосферы Марса.

По словам инноватора, таким образом получится оптимизировать затраты для вывода ракеты на орбиту и снизить цену вывода на поверхность Марса.

Однако вопрос с присутствием метана на поверхности Красной планеты до сих порт открыт, так, найти следы газа пять лет назад не удалось, тогда в рамках совместной российско-европейской миссии аппарат три года исследовал поверхность Красной планеты.

«Российские приборы не подтвердили присутствие метана в атмосфере Марса. Есть расхождение с американцами, их аппарат на поверхности, у них такая же задача. Они иногда обнаруживают метан. Может быть, правы и те, и другие. У американцев он появляется и исчезает», - указал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Точный ответ на вопрос, есть ли метан на Марсе, пока не может дать никто. При этом сама идея освоить Красную планету впервые появилась еще в СССР, полет планировали в середине 1970-х, подготовка шла под руководством Сергея Королева.

Как рассказал инженер-конструктор космической техники, разработчик проектов экспедиции на Марс и Луну Владимир Бугров, в качестве основной концепции экспедиции был принят старт с орбиты спутника Земли к Марсу на жидкостных ракетных двигателях, а переход на орбиту спутника Красной планеты планировался за счет аэродинамического торможения в его атмосфере.

В рамках подготовки даже проводился эксперимент по имитации длительного космического перелета: три человека провели целый год в изоляции в крошечном помещении площадью 12 квадратных метров.

Программу свернули после смерти Королева, однако инновации SpaceX заставляют надеяться, что мечты советского основателя ракетостроения о межпланетных путешествиях наконец-то станут явью.