Прототип корабля Starship успешно приземлился на испытаниях: видео

Компания SpaceX в среду, 5 мая, успешно посадила прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний.

Уточняется, что прототип судна с носовым обтекателем, получивший обозначение SN15, в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км. После этого он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Сам корабль предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, возможно, состоится в 2021 году.



Ранее сообщалось, что SpaceX запустила новую группу спутников Starlink. Как подчеркивалось, на сегодняшний день компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.