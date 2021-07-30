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Рогозин пригласил Маска в Россию

Роман Захаров
23:24 30.07.2021
Глава Роскосмоса объяснил, почему сам не может приехать в Соединенные Штаты.
Рогозин пригласил Маска в Россию
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов провести встречу с главой корпорации SpaceX Илоном Маском и ждет его приезда в Россию.

«Илон Маск - талантливый человек и подрядчик НАСА, выполняющий очень серьезную задачу в интересах американской космической, прежде всего, государственной программы, работающий в том числе на бюджетные средства США. С удовольствием, конечно, с ним бы, и не только с ним, но и другими специалистами, познакомился», - сообщил Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом руководитель российской госкомпании отметил, что у  него есть «одна проблема», мешающая такой встрече: он находится под персональными санкциями и не может въезжать на территорию государств ЕС, а также США, Канады и Австралии.

«Поэтому я жду в гости, пусть господин Маск приезжает. Пусть приезжает глава НАСА сенатор (Билл - прим. ред.) Нельсон, я с ним постоянно на связи по телефону, он обещал с семьей приехать, погостить у меня дома. Я думаю, рано или поздно такие встречи состоятся, и думаю, что они послужат общему делу», - сказал Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что Маск поздравил Рогозина со стыковкой «Науки» с МКС.

Отметим, что заочное общение между главами Роскосмоса и SpaceX идет давно. Так, несколько лет назад, Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять астронавтов к МКС с помощью батута, а не российских ракет. После успешного пуска корабля Crew Dragon Илон Маск вспомнил слова Дмитрия Рогозина и пошутил, что «батут работает». В ответ на это руководитель российской компании заявил, что ему понравилась шутка Маска. Позже, правда, он высказал мнение, что американский «батут работает так себе».

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