«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки

Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor изучает в том числе и российские разработки.

Макс рассказал, что проводит много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей, ведь в России ими занимаются уже давно.

«Есть замечательные российские двигатели», - сказал Маск в интервью сайту Everyday Astronaut.

Он добавил, что сложность не в том, можно ли сделать ракету с жидкостным двигателем.

«Это уже сделано. Конечно, наш двигатель – с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали», - добавил Маск.

По мнению изобретателя, этот фундаментальный показатель, может сделать человечество цивилизацией, живущей на нескольких различных планетах.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов провести встречу с главой корпорации SpaceX Илоном Маском и ждет его приезда в Россию.