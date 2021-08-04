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«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки

Кира Карон
07:49 04.08.2021
Илон Маск поделился о том, что при создании ракетного двигателя изучал конструкцию российских ракетных двигателей.
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
© Фото: SpaceX, twitter
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Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor изучает в том числе и российские разработки.

Макс рассказал, что проводит много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей, ведь в России ими занимаются уже давно.

 «Есть замечательные российские двигатели», - сказал Маск в интервью сайту Everyday Astronaut.

Он добавил, что сложность не в том, можно ли сделать ракету с жидкостным двигателем.

«Это уже сделано. Конечно, наш двигатель – с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали», - добавил Маск.

По мнению изобретателя, этот фундаментальный показатель, может сделать человечество цивилизацией, живущей на нескольких различных планетах.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов провести встречу с главой корпорации SpaceX Илоном Маском и ждет его приезда в Россию.

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