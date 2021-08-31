Врачи объяснили, нужно ли прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19

Специалисты придерживаются разного мнения относительно необходимости прививаться от сезонного гриппа тем, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции. Так, терапевт Людмила Лапа в комментарии «Звезде» отметила, что после прививки от COVID-19 иммунная система уже подготовлена на предмет вирусов, поэтому после иммунизации от коронавирусной инфекции прививаться от гриппа не нужно.

«Вирусной прививки, я считаю, уже не нужно. Мы тем самым (вакцинацией от коронавируса. - Прим. ред.) иммунную систему на предмет вирусов уже подготовили. Интерфероновый статус уже повышается в этот период, и достаточно защиты есть от вируса простого гриппа», - указала терапевт.

Врач посоветовала после иммунизации препаратами от коронавирусной инфекции не давать лишних нагрузок на организм прививками против сезонного гриппа. В этом случае иммунитет будет работать так, как положено ему работать, обеспечивая защиту в том числе и против бактерий, и против вирусов.

Противоположной позиции придерживается врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По словам специалиста, прививки обладают специфичными свойствами и конкретная вакцина работает против конкретного вируса, поэтому прививаться от гриппа нужно.

«Если человек ежегодно делает вакцинацию от гриппа, то я бы продолжила на его месте, просто развести их в разные периоды», - отметила специалист.

При этом она посоветовала подождать около двух недель после прививки от коронавируса, прежде чем отправиться на иммунизацию от гриппа.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также считает, что прививка от гриппа в этом сезоне нужна, однако призвал сначала решить вопрос с вакцинацией или ревакцинацией от коронавируса, который является более тяжелой инфекцией среди распространенных сейчас.

Доктор также рекомендует развести в разные периоды прививки от гриппа и COVID-19.

«Разница между коронавирусной прививкой и прививкой от гриппа должна быть где-то месяц», - пояснил иммунолог.

Говоря о пользе прививки от гриппа, Болибок отметил, что иммунитет человека поддерживается за счет контактов с инфекциями, а самый безопасный контакт с инфекциями - это вакцина.

Ранее вице-премьер российского кабмина Татьяна Голикова назвала количество привитых от COVID-19 россиян. По ее словам, более 44 миллионов жителей страны получили первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли свыше 37 миллионов человек.