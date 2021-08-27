Голикова назвала количество привитых от COVID-19 россиян

Более 44 миллионов россиян получили первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли свыше 37 миллионов человек. Такие цифры озвучила вице-премьер российского кабмина Татьяна Голикова.

«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных - более 37 миллионов человек», - заявила она в беседе с РИА Новости.

Привитые россияне могут пользоваться преимуществами при планировании зарубежных поездок. После вакцинации «Спутником V», без ограничений можно отправиться в Венгрию, Румынию, Турцию, Египет, Черногорию, Грузию, Венесуэлу, Армению, Молдавию, Киргизию и Монголию, а также на Кипр и Мадейру. Чтобы попасть в Таджикистан, необходимо подождать месяц после получения второй дозы вакцины или сдать ПЦР-тест. В Азербайджане же отрицательный ПЦР-тест требуется только для детей от года до 18 лет.

Кроме того, при наличии отрицательного результата теста российским туристам открыты Болгария, Хорватия, Иордания, Греция, Бахрейн, Тунис, Марокко, Маврикий, Эстония и Шри-Ланка.