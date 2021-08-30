Ученые проследили, как за год изменились симптомы коронавируса

Британские ученые определили, как со временем изменились основные симптомы коронавируса. В ходе научной работы ее авторы проанализировали результаты массового ПЦР-тестирования в стране вместе с историями болезни пациентов. Всего было обработано более пяти миллионов результатов тестов. Статья опубликована на сервере препринтов medRxiv.

Ученые пришли к выводу, что в период с апреля по декабрь 2020 года пациенты жаловались в основном на боли в горле, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния. В это время циркулирующим штаммом в Великобритании являлся альфа-штамм, прививочная кампания еще не стартовала.

После мая 2021 года среди заболевших COVID-19 добавились жалобы на головную боль. Этот симптом, как и боль в горле, и насморк, наблюдался у частично привитых лиц. Каждый второй заболевший в то время сталкивался с болью в мышцах, слабостью и повышенной утомляемостью, каждый третий - с потерей обоняния и вкуса. В это время в Великобритании доминировал штамм «дельта».

Зимой 2021 года к типичным проявлениям COVID-19 стали относить также признаки других респираторных вирусных инфекций и кишечные симптомы.

Вероятность симптоматического течения коронавируса уменьшается после вакцинации, уже после первой дозы прививки сокращается набор и сила проявлений.