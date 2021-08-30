Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые проследили, как за год изменились симптомы коронавируса

Светлана Иванова
16:54 30.08.2021
Вероятность симптоматического течения COVID-19 уменьшается после вакцинации, уже после первой дозы прививки сокращается набор и сила проявлений.
Ученые проследили, как за год изменились симптомы коронавируса
© Фото: Dicky Bisinglasi, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Британские ученые определили, как со временем изменились основные симптомы коронавируса. В ходе научной работы ее авторы проанализировали результаты массового ПЦР-тестирования в стране вместе с историями болезни пациентов. Всего было обработано более пяти миллионов результатов тестов. Статья опубликована на сервере препринтов medRxiv.

Ученые пришли к выводу, что в период с апреля по декабрь 2020 года пациенты жаловались в основном на боли в горле, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния. В это время циркулирующим штаммом в Великобритании являлся альфа-штамм, прививочная кампания еще не стартовала.

После мая 2021 года среди заболевших COVID-19 добавились жалобы на головную боль. Этот симптом, как и боль в горле, и насморк, наблюдался у частично привитых лиц. Каждый второй заболевший в то время сталкивался с болью в мышцах, слабостью и повышенной утомляемостью, каждый третий - с потерей обоняния и вкуса. В это время в Великобритании доминировал штамм «дельта».

Зимой 2021 года к типичным проявлениям COVID-19 стали относить также признаки других респираторных вирусных инфекций и кишечные симптомы.

Вероятность симптоматического течения коронавируса уменьшается после вакцинации, уже после первой дозы прививки сокращается набор и сила проявлений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:13 Армия
Замминистра обороны Фомин заявил, что АрМИ-2021 укрепят сотрудничество России и Алжира
16:05 В стране и мире
Путин рассказал об антителах после вакцинации
15:34 Армия
Замглавы Минобороны Шевцова и министр обороны Сербии обсудили военно-экономическое сотрудничество в Белграде
13:37 В стране и мире
В Кремле назвали важной инициативу Шойгу о новых городах в Сибири
14:36 В стране и мире
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.