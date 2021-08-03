Ученые назвали смертельно опасное последствие COVID-19

В первые две недели после перенесенной коронавирусной инфекции существенно возрастает риск возникновения опасных сердечно-сосудистых болезней. К такому выводу пришли ученые из шведского университета Умео, проведя соответствующие исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet.

Исследователи проанализировали частоту развития острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с коронавирусом с участием 86 742 пациентов. Данные сравнили с показателями членов контрольной группы, в которую включили пациентов со схожими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не инфицированных COVID-19.

Согласно выводам авторов научной работы, риск развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта возрастал примерно в три раза при инфицировании коронавирусом. Зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.