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Ученые назвали смертельно опасное последствие COVID-19

Светлана Иванова
10:55 03.08.2021
После коронавируса риск развития инфаркта и инсульта возрастает в три раза.
Ученые назвали смертельно опасное последствие COVID-19
© Фото: Amarjeet Kumar Singh, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В первые две недели после перенесенной коронавирусной инфекции существенно возрастает риск возникновения опасных сердечно-сосудистых болезней. К такому выводу пришли ученые из шведского университета Умео, проведя соответствующие исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet.

Исследователи проанализировали частоту развития острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с коронавирусом с участием 86 742 пациентов. Данные сравнили с показателями членов контрольной группы, в которую включили пациентов со схожими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не инфицированных COVID-19.

Согласно выводам авторов научной работы, риск развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта возрастал примерно в три раза при инфицировании коронавирусом. Зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

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