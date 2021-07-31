Проценко перечислил признаки «длинного COVID»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил признаки так называемого «длинного COVID». По его словам, некоторые переболевшие коронавирусом пациенты не могут вернуться к нормальной жизни даже спустя два месяца и более после болезни.

«Длинный COVID» характеризуется когнитивной дисфункцией, забывчивостью, быстрой утомляемостью, раздражительностью, появлением панических атак, в том числе и у молодых людей, рассказал он в интервью «РБК».

Проценко высказал мнение, что проблема так называемого «длительного коронавируса» повсеместно еще возникнет среди переболевших. Он подчеркнул, что вакцинация поможет избежать тяжелого течения COVID-19 и его последствий.

«И в России сейчас есть четыре вакцины, чтобы этого добиться», – резюмировал Проценко.

Ранее профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал об опасности «длинного COVID». Так, по словам эксперта, оперативные меры стоит принять в том случае, если человек с высоким уровнем IgM чувствует себя хорошо.