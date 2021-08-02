Академик РАН раскрыл причины «неуязвимости» к коронавирусу

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в ходе исследования изучили особенности невосприимчивости к коронавирусу. О результатах работы рассказал директор института, академик РАН Арег Тотолян.

Он объяснил, что малой уязвимостью перед COVID-19 обладают люди, имеющие высокую концентрацию лимфоцитов в крови, высокий уровень интерферона-альфа, а также ряд генетических маркеров. Ученый также подчеркнул, что невосприимчивость в соответствии с названными критериями не всегда является постоянной и подвержена изменениям извне.

Тотолян уточнил, что одной из причин, заметно влияющих на данные факторы, выступает стресс. Небольшой уровень стресса увеличивает способность организма к защите от болезни, а хронический стресс уничтожает «неуязвимость».

«На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное», - цитируют его «Известия».

Специалист обозначил, что указанные причины не являются исчерпывающим списком. Способствовать резистентности организма к коронавирусу могут и другие факторы, которые будут подробнее изучаться в дальнейшем.