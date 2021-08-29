Шойгу раскрыл секрет успеха России в Сирии

Москва не стремится навязывать свои порядки и этим ее политика в Сирии отличается от линии официального Вашингтона. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу, раскрывая секрет успеха нашей военной операции в Арабской Республике.

«Во-первых, хочу сказать, что мы никому не навязываем свой образ жизни. Во-вторых, мы пришли туда с совершенно конкретными целями борьбы с террористами, а не с государственной властью в этих странах. В-третьих, мы не претендуем на то, на что пытаются претендовать, это навязывание "демократических устоев", так это сейчас называется, в этих странах», - сказал он в интервью для YouTube-канала Соловьев Live.

Глава оборонного ведомства добавил, что Россия всегда давала понять своим партнерам, что ее цель - поддержка, а не попытка насадить свое видение политического строя.

«Мы говорим о том, что мы пришли, чтобы поддержать вас, не создать новый режим, новую власть, новое состояние, политическое состояние в вашей стране, сделать там из социализма капитализм или наоборот. Нет, конечно. И мы делаем это абсолютно искренне, не имея никаких там задних вторых и третьих целей», - подчеркнул министр.

Военная операция российских Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Все свои действия Москва согласовывает с Дамаском. Благодаря поддержке российских военнослужащих, правительственные силы страны смогли вернуть под свой контроль большую часть территорий Сирии, а в стране постепенно налаживается мирная жизнь.