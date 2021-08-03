Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Эль-Эс

Военных РФ и машины Центра по примирению враждующих сторон жители деревни Эль-Эс в провинции Алеппо видят впервые. Узнав о том, что российские военные везут им гуманитарную помощь, большинство жителей поселка вышли на улицы задолго до приезда колонны. Многие из этих людей испытывают крайнюю нужду.

«Те продукты, которые нам привезли - очень важны для нас. У нас еды очень мало. Мужья на работе круглосуточно, а мы остаемся с детьми. И кормить их иногда бывает нечем», - поведала местная жительница Сафара Анни Мохмед.

Женщина в этом поселке жила много лет и застала приход боевиков. Она говорит, что сейчас люди здесь живут очень бедно, а гуманитарная помощь бывает редко. Появление российской колонны для жителей - настоящий праздник.

«Во время войны мы, как и все наши соседи, ушли отсюда. И сейчас начинаем постепенно возвращаться. Да, здесь много проблем: нет воды и электричества. Но зато это наш дом», - объяснила она.

Чтобы увидеть российских военных, в Эль-Эс приехали жители соседних деревень. Каждый из них знает, что именно российская армия помогла освободить их дома от террористов. Не бросают местных жителей и в сложное послевоенное время.

«До войны мы жили хорошо, но пришли боевики. Они отняли у нас все, что мы имели. И вот теперь, благодаря русским друзьям, отсюда ушли боевики. Нас поддерживают. И для нас это важно», - признался глава администрации населенного пункта Мухаммед Абу Саин.

Пока военные раздавали продукты питания в деревне Эль-Эс, в Центре по примирению враждующих сторон уже формировался очередной комплект гуманитарной помощи тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего. Такие акции проводятся на постоянной основе, а значит и в деревню Эль-Эс, они обязательно приедут еще.