Прикрытие с неба: в чем особенность службы летчиков ВКС в Сирии

На крыльях именно этих российских самолетов долетает мир в самые отдаленные уголки Сирийской Республики. Пилоты российских ВКС оказывают самую значимую помощь правительственным силам в борьбе с терроризмом.

Первые авиаудары по боевикам в Сирии наши самолеты нанесли в сентябре 2015 года. С тех пор ни одна крупная боевая операция не обходится без поддержки с воздуха. Работа летчиков в условиях жгучей пустыни - тяжелейший труд. На боевом дежурстве порой приходится проводить по нескольку часов в день. Здесь несут службу одни из лучших пилотажных групп.

«Каким бы ни был хорошим самолет, все зависит от экипажа. Работа более напряженная, более ответственная. Права на ошибку нет. Очень многое зависит от человеческого фактора, от слаженности экипажа. Но у нас нет таких проблем, все выполняем», - рассказал командир Су-34.

Ежедневный труд в условиях пустынного пекла, это не только испытание для человека. Нелегко приходится и боевым машинам. Пилоты легендарного Ка-52, довольны своим «Аллигатором». В Сирии это один из основных штурмовых вертолетов и он еще не подводил ни самих летчиков ни тех, кого они прикрывают на земле.

«Летали, температуры были и 45 и 47 градусов, машина себя достойно ведет, силовая установка работает отлично, авиационные бомбы работают отлично. Никаких нареканий по машине нет», - отметил командир вертолета Ка-52 Евгений Иванов.

Нареканий и быть не может. На авиабазе в Хмеймиме за каждой машиной следят, как за живым организмом. На подготовку самолетов к боевому заданию уходят считанные минуты. Каждый техник знает свое дело.

«Самолет должен быть подготовлен в максимально короткое время. Нужно убедиться в том, что все системы заправлены жидкостями, маслами и газами, авиационные средства поражения подвешены и готовы», - рассказал инженер авиационного комплекса самолета Су-34 Олег Герасимов.

Истребители, штурмовики, бомбардировщики - это еще не весь авиапарк нашей базы в Хмеймиме. Есть и космическое вооружение. На боевом дежурстве в Сирии стоит самолет Ил-76. Это целый радиокомплекс «Шмель».

Из него можно управлять авиагруппой, а еще он способен обнаружить и сопроводить любую воздушную и надводную цель. И все это - самолеты, пункты управления, средства ПВО и спутники работают как единый механизм. И сегодня военнослужащие Воздушно-Космических сил России, что стоят на страже мира в Сирии, по праву отмечают свой профессиональный праздник.