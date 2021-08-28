В стране и мире Главную городскую больницу в Алеппо отремонтируют до конца года Виктория Ивашечкина По словам главврача, из данного медучреждения планируют сделать крупный лечебный диагностический центр. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: В Алеппо главную городскую больницу отремонтируют до конца текущего года. Об этом сообщил главный инженер ремонта больницы Самир Варраби. «Мы стремимся в первую очередь восстановить самые значимые отделения больницы, которые сейчас востребованы у наших пациентов», - сообщил он, добавив, что ремонт будет завершен до конца года. Как отмечается, ремонт больницы происходит в два этапа, когда одна часть медучреждения ремонтируется, вторая его часть принимает пациентов. Отмечается, что после ремонта первой очереди пройдет восстановление второй. «И мы стремимся к лучшему, хотим сделать из этой больницы крупный лечебный диагностический центр. Когда была война, мы не закрывали больницу, работали и принимали всех пациентов без исключений», - подчеркнул главврач. Ранее сообщалось, что в Алеппо открылся современный офтальмологический центр. Восстанавливать больницу помогали российские специалисты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика