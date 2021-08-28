Главную городскую больницу в Алеппо отремонтируют до конца года
В Алеппо главную городскую больницу отремонтируют до конца текущего года. Об этом сообщил главный инженер ремонта больницы Самир Варраби.
«Мы стремимся в первую очередь восстановить самые значимые отделения больницы, которые сейчас востребованы у наших пациентов», - сообщил он, добавив, что ремонт будет завершен до конца года.
Как отмечается, ремонт больницы происходит в два этапа, когда одна часть медучреждения ремонтируется, вторая его часть принимает пациентов. Отмечается, что после ремонта первой очереди пройдет восстановление второй.
«И мы стремимся к лучшему, хотим сделать из этой больницы крупный лечебный диагностический центр. Когда была война, мы не закрывали больницу, работали и принимали всех пациентов без исключений», - подчеркнул главврач.
Ранее сообщалось, что в Алеппо открылся современный офтальмологический центр. Восстанавливать больницу помогали российские специалисты.