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«Ситуация банальная»: юрист рассказал о причинах отмены фестиваля с участием Линдеманна

Ян Брацкий
16:33 29.08.2021
Как отметил адвокат, со стороны продюсера певца были допущены незначительные неточности в оформлении документов, которые не могут служить поводом для санкций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юрий Стрелец, РИА Новости
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Адвокат, представляющий интересы продюсера популярного музыканта Тилля Линдеманна, раскрыл подробности громкого скандала, в котором оказался замешан фронтмен металл-группы Rammstein и его команда. Как рассказал Сергей Васильев, Линдеманн прибыл в Тверь для участия в музыкальном фестивале, однако попал в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщалось ранее, полицейские завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда.

По данным СМИ, мужчина якобы нарушил миграционное законодательство, и теперь его могут депортировать из России. Юрист призвал не сгущать краски.

«Ситуация банальная. Правоохранительные органы действуют в рамках законных полномочий. Проверочные мероприятия в сфере соблюдения миграционного режима могут проводиться на любой территории. Претензий к моему доверителю нет, есть небольшие неточности при оформлении документов. Никаких мер воздействия со стороны государства быть не может», - заверил Васильев.

Накануне стало известно о решении организатора отменить музыкальный фестиваль. С его слов, провести мероприятие так, как было задумано изначально, не получится. Адвокат Васильев не стал комментировать это решение.

«Организатор фестиваля сам принял решение об отмене мероприятия. Мы не вправе комментировать это все. Это не наш вопрос», - добавил юрист.

Ранее Управление Роспотребнадзора проинформировало Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в Тверской области без соблюдения ограничений является недопустимым.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент в регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, в связи с чем там действуют ограничения на массовые мероприятия, численность участников и зрителей которых, согласно правилам, не должна превышать 500 человек. 

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