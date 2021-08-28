Роспотребнадзор напомнил Линдеману об антиковидных ограничениях

Управление Роспотребнадзора проинформировало музыканта Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в Тверской области без соблюдения ограничений является недопустимым. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящий момент в регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, в связи с чем там действуют ограничения на массовые мероприятия, численность участников и зрителей которых, согласно правилам, не должна превышать 500 человек.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что к солисту популярной немецкой метал-группы Rammstein Тиллю Линдеманну, остановившемуся в одном из отелей Завидово, пришли сотрудники полиции.

Так, в социальных сетях были размещены кадры, на одном из которых виден Линдеманн, на другом — правохранители.