СМИ: продюсера солиста Rammstein могут депортировать из России

После ночного визита в гостиничный номер к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну правоохранительные органы завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По данным СМИ, мужчина якобы нарушил миграционное законодательство, и теперь его могут депортировать из России.

«Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, ранее стало известно, что к солисту популярной немецкой метал-группы в номер отеля в Тверской области пришли сотрудники полиции. В социальных сетях были размещены кадры, на одном из которых был виден Линдеманн, на другом — правоохранители. В комплексе отдыха «Завидово» в разговоре со «Звездой» заявили, что не располагают такой информацией.