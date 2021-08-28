В стране и мире Организатор фестиваля с участием Линдеманна заявил об отмене мероприятия Ян Брацкий Ранее организаторов и самого Линдеманна уведомили об эпидемиологических ограничениях, которые не позволяют проводить массовые мероприятия в регионе. © Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Музыкальный фестиваль в Твери, на котором должен был выступить фронтмен знаменитой металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн отменен. О принятом решении сообщил организатор мероприятия. «Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается... При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры и будут детские мероприятия. Установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов», - написал Максим Ларин на своей странице в «ВКонтакте». Ранее Управлении Роспотребнадзора проинформировало музыканта, что проведение фестиваля в Тверской области без соблюдения ограничений является недопустимым. В ведомстве отметили, что в настоящий момент в регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, в связи с чем там действуют ограничения на массовые мероприятия, численность участников и зрителей которых, согласно правилам, не должна превышать 500 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика