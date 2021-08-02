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«На пользу сборной»: Черданцев об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова»

Алексей Курильченко
22:16 02.08.2021
По мнению спортивного комментатора Черданцева, решение об уходе Карпина с тренерского поста «Ростова» направлено на его полную сосредоточенность в ходе работы со сборной России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Kulebyakin Global Look Press
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Тренерская работа со сборной России по футболу требует стопроцентной сосредоточенности, именно поэтому было принято решение об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ФК «Ростов». Такого мнения придерживается спортивный комментатор Георгий Черданцев.

«Прежде всего это решение на пользу сборной, потому что тренер будет сосредоточен на такой ответственной работе на сто процентов. Видимо, когда решение о совмещении принималось, то оно принималось в связи с обстоятельствами, которые нам не разъяснили. Но очевидно, на тот момент не было иного пути», - прокомментировал Черданцев.

Он также отметил, что руководство «Ростова» сразу пошло навстречу Карпину - в ином случае они могли не разрешить тренера работать со сборной, сославшись на условия контракта. При этом ключевым моментом стала прошедшая пресс-конференция, а не поражение в матче с «Зенитом». 

Ранее стало известно, что Валерий Карпин объявил о том, что покидает тренерский пост футбольного клуба «Ростов». По словам тренера, он вместе с руководством клуба принял решение отказаться от работы с двумя командами одновременно.

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