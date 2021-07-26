Новый рулевой: главный тренер сборной по футболу Карпин озвучил свои приоритеты

Смелый футбол ждет от российской сборной ее новый рулевой Валерий Карпин. Именно над этим, прибавлять в смелости и умении, никого не бояться и планирует работать главный тренер. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции сразу после подписания контракта с Российским футбольным союзом.

До конца этого года Валерий Карпин - главный тренер сборной России по футболу. Впереди семь игр отборочного турнира. Главная интрига - останется ли в сборной нападающий Артем Дзюба с которым у Карпина давний конфликт, раскрывается сразу.

«Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Мне может кто-то нравиться, а кто-то не нравиться - но это останется за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может принести пользу, и помочь сборной России - он будет в команде», - сказал Карпин.

Состав игроков сборной будет известен в августе, после того, как пройдет первая тренировка.

«Посмотрим, когда футболисты соберутся на первый сбор, из этого будем делать выбор. Пока запланировано, что 30-го числа приедут на сбор, 30-31-го будут полторы тренировки. Пока так. Хотел бы попросить клубы тур куда-то сдвинуть. Не требование, ничего такого - именно просьба пойти навстречу, помочь сборной, лично мне - заиметь игроков раньше», - попросил новый наставник национальной команды.

Новая должность для Карпина - серьезная нагрузка. Остаться на посту тренера футбольной команды «Ростов» было его главным условием. С этой командой он работает пятый год. Под его руководством она стала сильней, в сезоне 19/20 заняла пятое место в турнирной таблице. До этого Карпин руководил «Спартаком».

Состав тренерского штаба сборной уже известен. Это Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинас, Джонатан Альба, а вот детали контракта - скрывают.

«Давайте так, цифра не соответствует действительности. Финансовые условия контракта мы не разглашаем», - сразу отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Контракт со Станиславом Черчесовым расторгли по обоюдному согласию сторон после поражения сборной на Евро. Команде точно есть над чем работать. Карпин еще до первой официальной тренировки называет слабые стороны.

«Хотелось бы прибавить в смелости. Бояться никого не надо. Никто в определенный конкретный день не сильнее меня. Это я не про себя, а про футболистов. Когда будет менталитет у нашей сборной, что мы никого не лучше и никого не хуже. Это наверное самое главное. В наше время не было прессы, не было интернета, ехали играть против великих игроков, которых особо и не знали. Нам по барабану было против кого играть», - вспомнил Карпин.

Договор с Карпиным рассчитан до 31 декабря этого года. Его продлят до марта 2022-го, если сборная попадет в стыковые матчи отбора на чемпионата мира. Загадывать далеко в футбольном союзе не торопятся.

«Продолжительная работа по совмещению невозможна. В декабре принимается решение. Или мы договариваемся о продолжении сотрудничества и клуб находит преемника, или мы ищем нового руководителя для нашей команды», - предупредил Дюков.

О своих пожеланиях к игрокам Валерий Карпин говорит сразу. Новый тренер уверен в способности команды играть и выигрывать.

«Мне бы хотелось играть как "Барселона" в лучшие годы. Не потому что стиль, а потому что она все выиграла. Верю, наши футболисты, те которые есть, верю, что они могут играть в смелый футбол», - сказал он.

Первая игра в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу состоится уже первого сентября - с Хорватией - в Лужниках. Пока у сборной России шесть очков в своей группе, как и у противника. Но это не значит, что силы равны. Хорватов считают лидерами группы. Футбольные эксперты осторожны в прогнозах.

«Считать что за этот оставшийся месяц они заметно прибавят в своем мастерстве конечно же нет. Шансы соперников немного выше, но мы играем дома и очень хотелось бы, чтобы физическое состояние нашей команды было в порядке», - пожелал Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

Удастся ли наладить игровые связи за столь короткий срок - большой вопрос. Но шансы у нового тренера есть. Карпин известен, как отличный мотиватор.