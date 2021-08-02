Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил о том, что покидает тренерский пост футбольного клуба «Ростов». По словам тренера, он вместе с руководством клуба принял решение отказаться от работы с двумя командами одновременно. Обращение опубликовано на странице «Вконтакте» футбольного клуба.

«Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», - приводится в сообщении слова Карпина

Также об уходе тренера высказался и президент клуба Арташес Арутюнянц. Он поблагодарил Крапина за проделанную работу.

«Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга», - заявил президент «Ростова».

Ранее Карпин на своей первой пресс-конференции сразу после подписания контракта с Российским футбольным союзом озвучил свои приоритеты. От российской сборной он ждет смелый футбол.